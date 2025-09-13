عضو مجلس الزمالك: الخطيب أيقونة وتوقيت رحيله غير مناسب

علق أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على القرار الذي اتخذه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بعدم الترشح خلال الانتخابات المقبلة والابتعاد عن النادي بسبب ظروف صحية.

وقال سليمان في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي ناد كبير، ولا يمكن في وسط الموسم أيقونة مثل محمود الخطيب يتخذ قرارا بالرحيل وهو مرتبط بوقت به مشاكل".

وأضاف متحدثا أيضا عن حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي الذي أثار جدلا مؤخرا بتصريحاته: "لا يصح أن يتحدث حسام غالي وهو في المنصب، من الممكن أن يتحدث مثلما يشاء بعد الرحيل، أنا لا أريد أن يسقط الأهلي مثلما لا أتمنى سقوط الزمالك مثلما حاول البعض فعل ذلك".