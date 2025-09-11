مستشفيات غزة: 13 شهيدا برصاص جيش الاحتلال منذ فجر اليوم

أفادت مصادر في مستشفيات غزة، باستشهاد 13 شخصًا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 11 بمدينة غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام، عن مستشفى السرايا الميداني التابع للهلال الأحمر، قوله إنه استقبل فجر اليوم، شهيدة و18 إصابة معظمهم من الأطفال، جراء استهدافات متفرقة في مدينة غزة.

وقال مستشفى العودة – النصيرات، إنه استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية 4 شهداء، و49 إصابة، جراء قصف الاحتلال تجمعات الأهالي عند نقطة توزيع المساعدات، إضافة إلى استهدافات أخرى وسط القطاع.

وأشار مستشفى المعمداني إلى استقبال شهيدة وعدد من المصابين جراء قصف من طائرات الاحتلال المسيرة على حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

فيما استقبل مستشفى شهداء الأقصى عددًا من الإصابات، جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الاحتلال فوق رؤوس المواطنين في دير البلح، وسط القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشنّ جيش الاحتلال حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلًا النداءات الدولية كافة، وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 64,605 شهداء و163,319 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلًا.