تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية مقطع فيديو، أظهر شخصًا يمسك بتمساح ويدور به داخل مياه البحر، الأمر الذي أثار الذعر، ووضعت حوله الكثير من علامات الاستفهام؛ فماذا حدث؟ وما هي تفاصيل الواقعة والإجراءات التي جرى اتخاذها تجاهها؟

وتستعرض "الشروق"، في التقرير التالي الإجابة عن كل تلك الأسئلة، فضلًا عن أهم المعلومات عن التمساح وبيئة معيشته:

* بداية الواقعة



ظهر التمساح في مقطع فيديو تم تصويره لشاب يمسك بتمساح ويدور به داخل مياه البحر، اتضح أنه في شاطئ أبو تلات 2 بمحافظة الإسكندرية.



ويُقدَّر طول التمساح بما يتراوح بين متر ومتر ونصف، حيث تمكن منقذو الشاطئ والغطاسون من السيطرة عليه والإمساك به، ثم وضعه داخل جوال، دون وقوع أي إصابات.

لحظات قليلة مرت على انتشار الفيديو، ولقي تفاعلًا غير مسبوق من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أصابهم الذعر، فضلًا عن رواد شاطئ أبو تلات 2 بمحافظة الإسكندرية، حتى بدأ مسئولو شواطئ العجمي والقطاع الغربي، مصحوبين بقوات الحماية المدنية، في التعامل مع الواقعة.

* متابعة منال عوض للواقعة

الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أكدت أن فرق وزارة البيئة سيطرت على تمساح حي طوله نحو متر، عُثر عليه بمياه البحر في أبو تلات بالإسكندرية، وجرى تم تسليمه لحديقة الحيوان بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والنيابة العامة.

* تسريب التمساح إلى أبو تلات



وأوضحت الوزيرة، في بيان، أن التمساح النيلي لا يعيش في مياه البحر، ومن المرجح أنه تمت تربيته بشكل غير قانوني، ثم تم التخلص منه عبر مصرف “أبو تلات” الزراعي أو بإلقائه مباشرة في البحر.

* تمشيط منطقة وجود التمساح

وشددت "عوض"، على ضرورة تمشيط المنطقة بالكامل من خلال الباحثين بجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والتأكد من عدم وجود تماسيح أخرى.

فيما أكدت أن الوزارة تتخذ إجراءات صارمة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، عبر خطط تفتيش دورية على الأسواق وأماكن البيع والمزارع والقرى السياحية.

* أبرز المعلومات عن التمساح

التمساح الذي ظهر في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية، من نوع التمساح النيلي، وتلك هي أبرز المعلومات عنه وفقًا لموقع «National Geographic»:

1- اسم التمساح الشائع: تمساح النيل، كما أن الاسم العلمي له «كروكوديلوس نيلوتيكوس».

2- متوسط عمر تمساح النيل في الحياة البرية يصل إلى 45 عامًا.

3- يصل حجمه إلى 16 قدما ووزنه إلى 500 رطل.

4- الهجمات على البشر:

يشتهر تمساح النيل بقرب معظم موطنه من البشر، فضلًا عن أن نظامه الغذائي شبه العشوائي يعني أن الإنسان ربما يكون فريسته المفضلة.

5- التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 200 شخص قد يموتون سنويًا بين فكي تمساح النيل.

6- النظام الغذائي لتمساح النيل:

يتغذى بشكل رئيس على الأسماك، لكنه يهاجم أي كائن يعترض طريقه: "الحمير الوحشية، وأفراس النهر الصغيرة، والشيهم، والطيور".





