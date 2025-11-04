رئيس إريتريا: يجب وقف التدخلات الخارجية في السودان ودعم شعبه

قال الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، إن مدينة الفاشر في السودان ليست المشكلة الأساسية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن في استهداف السودان من قوى إقليمية وعالمية تسعى لتعقيد الوضع الاستراتيجي في البلاد.

وأضاف خلال لقاء خاص لقناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، أن المشكلات الحالية في السودان تمثل امتدادًا لهذه الأطماع الخارجية، مؤكّدًا أن دعم الشعب السوداني لتمكينه من التخلص من هذه التدخلات وبدء إعادة بناء الدولة «من واجب دول المنطقة».

وأشار إلى أن «القضايا المحلية مثل الفاشر وغيرها هي مجرد تفاصيل، بينما المشكلة الجوهرية تكمن في التدخل الخارجي الذي يهدف إلى خلق عدم الاستقرار في السودان والمنطقة».

وشدد على أن عدم استقرار السودان يؤثر مباشرة على استقرار البحر الأحمر والقرن الأفريقي، لافتًا إلى أن هذه التدخلات الخارجية مرفوضة، وأن الهدف الأساسي لها هو فرض النفوذ في المنطقة على حساب سيادة الدول ومصالح شعوبها.

وأكد ضرورة تضافر جهود دول المنطقة لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن أيادي التدخل الخارجي يجب أن تُخرج أولًا من السودان للحد من المؤامرات وتعقيد المشكلات.

وأوضح أن وعي الشعب السوداني أصبح أعلى وأقوى، وأن دول المنطقة بدأت تفهم حجم التحديات والمآلات الناتجة عن الوضع الراهن، مما يعزز الوعي بالتعاون والتكامل الإقليمي لمعالجة القضايا الجوهرية.