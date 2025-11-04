القيادة المركزية الأمريكية: 40 دولة ومنظمة دولية تشارك في مركز التنسيق بشأن غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت القيادة المركزية الأمريكية إن ممثلي ما يقرب من 40 دولة ومنظمة دولية يشاركون الآن في مركز التنسيق المدني العسكري بشأن غزة، والذي تقوده الولايات المتحدة في إسرائيل بعد افتتاحه في 17 أكتوبر.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن «الممثلين يخططون ويعملون معًا لضمان تدفق السلع التجارية والمساعدات من الشركاء الدوليين إلى القطاع، ومراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، ودعم استقرار غزة والتقدم نحو السلام الدائم».

ويقع مقر مركز التنسيق المدني العسكري لدعم اتفاق غزة في مبنى رمادي اللون كان يُستخدم سابقا نقطة لشحن البضائع في مدينة كريات غات جنوبي إسرائيل.

واختير هذا المقر بسبب قربه من قطاع غزة، إضافة إلى قربه من مدينة تل أبيب وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية ووزارة الدفاع.

ويتبع مركز التنسيق المدني العسكري بشكل مباشر للقيادة المركزية الأميركية، وقد عُينت شخصيات عدة لقيادته ومتابعة سير عمله.

ويقود الجانب العسكري للمركز الجنرال باتريك فرانك، قائد الجيش الأمريكي المركزي.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، يضم المركز 200 جندي أمريكي لتأسيس قوة مهام تهدف إلى دعم جهود الاستقرار في غزة.

ويعمل في المركز ضباط وجنود احتياط إسرائيليون، وقد خُصصت مكاتب منفصلة لهم وللضباط الأمريكيين في طابق واحد مشترك داخل المركز.

كما يضم المركز قوات من كندا وفرنسا وقبرص وإسبانيا وألمانيا وأستراليا واليونان وبريطانيا والأردن والإمارات والدانمارك، فضلا عن ممثلين عن منظمات إغاثة مدنية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر.