 وكالة فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لفرنسا على وقع اضطرابات سياسية - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 1:15 ص القاهرة
وكالة فيتش تخفّض التصنيف الائتماني لفرنسا على وقع اضطرابات سياسية

وكالات
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 12:52 ص | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 12:52 ص

خفّضت وكالة فيتش الجمعة التصنيف الائتماني لفرنسا إلى إيه إيجابي (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة

جاء ذلك على خلفية الاضراب السياسي المستمر في البلاد وانعدام اليقين المحيط بميزانيتها والذي يعوق خفض العجز في المالية العامة المتدهورة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

واعتبرت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية، أن سقوط الحكومة في تصويت على الثقة يبيّن التفكك والاستقطاب المتزايد في السياسة الداخلية.

وأضافت أن انعدام الاستقرار هذا يضعف قدرة النظام السياسي على إنجاز تقشّف مالي كبير.

وأشارت إلى أنه من غير المحتمل خفض العجز العام إلى ما دون 3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول العام 2029، وهو هدف كانت حدّدته الحكومة السابقة.

 

