جنرال ألماني يكشف إمكانية مهاجمة روسيا لدول الناتو

حذر مسئول عسكري كبير ألماني، اليوم الجمعة، من أن روسيا لديها القدرة على شن هجوم محدود ضد أراضي دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أي وقت، لكن قرار التحرك سيعتمد على موقف الحلفاء الغربيين.

وقال اللفتنانت جنرال ألكسندر سولفرانك في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء: "إذا نظرنا إلى قدرات روسيا الحالية وقوتها القتالية، يمكن لروسيا أن تشن هجوما محدود النطاق ضد أراضي حلف شمال الأطلسي بداية من الغد. صغير وسريع ومحدود إقليميا، وليس كبيرا، فروسيا عالقة للغاية في أوكرانيا للإقدام على ذلك".

وكرر سولفرانك، الذي يرأس قيادة العمليات المشتركة في ألمانيا ويشرف على التخطيط الدفاعي، تحذيرات حلف شمال الأطلسي من أن روسيا قد تشن هجوما واسع النطاق على الحلف الذي يضم 32 عضوا في عام 2029 إذا استمرت جهودها في التسلح.

وينفي الرئيس فلاديمير بوتين وجود نوايا عدوانية، قائلا إن هجوم موسكو الشامل ضد أوكرانيا في عام 2022 كان للتصدي لطموحات حلف شمال الأطلسي التوسعية المهددة لروسيا.

وفي حديثه في مقره الرئيسي، وهو عبارة عن ثكنات مترامية الأطراف في شمال برلين، قال سولفرانك إنه على الرغم من الانتكاسات في أوكرانيا، فإن القوات الجوية الروسية تحتفظ بقوة قتالية كبيرة وإن قدراتها النووية والصاروخية لم تتأثر.

وأشار إلى أنه في وقت تكبد فيه أسطول البحر الأسود خسائر كبيرة، فإن الأساطيل الروسية الأخرى لم تتقلص.

وتابع: "تعاني القوات البرية من خسائر، لكن روسيا تقول إنها تهدف إلى زيادة إجمالي عدد جنودها إلى 1.5 مليون".

وقال سولفرانك إن قرار موسكو لمهاجمة حلف شمال الأطلسي ستحدده ثلاثة عوامل هي قوة روسيا العسكرية وسجلها العسكري وقيادتها.