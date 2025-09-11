أعلن المغرب، الخميس، استقبال نحو 13.5 مليون سائح خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، بزيادة قدرها 15 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت وزارة السياحة، في بيان، إن المغرب استقبل نحو 4.6 ملايين سائح خلال يوليو وأغسطس الماضيين فقط"، واصفة ذلك بأنه "أداء استثنائي" للقطاع السياحي خلال صيف العام الجاري.

وأوضحت أن الموسم الصيفي الأخير "تميز بعودة قوية لمغاربة العالم المقيمين بالخارج، إذ بلغ عددهم 3 ملايين شخص، بزيادة بلغت 13 بالمئة مقارنة بصيف 2024".

وأكد البيان، أن هذه النتائج تعكس "الجاذبية المتزايدة للمغرب ونجاعة التدابير المتخذة، التي تركز على تعزيز الربط الجوي وإثراء العرض السياحي".

وتعد السياحة ثاني مصدر للعملة الصعبة في المغرب بعد تحويلات المغتربين.

واستقطب المغرب، 17.4 مليون سائح خلال العام 2024، بزيادة بلغت 20 بالمئة مقارنة بعام 2023، ليحتل صدارة الوجهات السياحية في إفريقيا.

وبلغت إيرادات القطاع السياحي في المغرب خلال العام 2024 نحو 11.2 مليار دولار، ما دفع بنك المغرب إلى توقع استمرار نموها خلال العام الحالي، بما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد التي تجاوزت حاجز 40 مليار دولار خلال يوليو الماضي.