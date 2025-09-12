مجلس الأمن يدين الهجوم الإسرائيلي على قيادات حماس في قطر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصدر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بيانا مشتركا نادرا يدينون فيه الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في قطر.

وفي بيان نُشر قبل وقت قصير من بدء جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في نيويورك، أعرب الأعضاء الـ15 عن تضامنهم مع قطر، وشددوا على أهمية خفض التصعيد.

وقد توجه رئيس وزراء قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أيضا إلى نيويورك خصيصا لحضور الجلسة الخاصة.

وشهد أعضاء مجلس الأمن انقسامات وخلافات حول عدد من النزاعات خلال الأشهر الأخيرة

وأفادت حركة حماس بمقتل ستة أشخاص في الهجوم الإسرائيلي المفاجئ الذي وقع أمس الأول الثلاثاء.

وقد قوبل الهجوم بإدانة دولية وتوبيخ نادر من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.