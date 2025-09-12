محمود ناجي حكما لمباراة الزمالك والمصري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة، عن طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، للموسم الجديد 2025-2026.

وأسندت لجنة الحكام، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، إلى محمود ناجي حكم ساحة، على أن يعاونه سامي هلهل مساعد أول، محمد مجدي سليمان مساعد ثاني، وحكم رابع أحمد عبد الله.

بينما يتواجد في غرفة الفيديو خلال مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، أحمد الغندور حكم VAR ويساعده أحمد جمال.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 10 نقاط، من 3 انتصارات وتعادل وهزيمة.