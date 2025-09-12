تحليل: مساعدات بريطانيا للطبيعة بلغت 800 مليون جنيه إسترليني في 2024

أظهر تحليل للبيانات الحكومية أن إنفاق المملكة المتحدة على المساعدات المناخية لحماية الطبيعة واستعادتها وصل إلى مستويات قياسية بلغت نحو 800 مليون جنيه إسترليني (1ر1 مليار دولار) العام الماضي.

وتشير البيانات، التي تم تقديمها لموقع المناخ والطاقة "كاربون بريف" بموجب قوانين حرية المعلومات، إلى أن البلاد في طريقها لتحقيق تعهدها بتقديم 3 مليارات جنيه إسترليني من الأموال المتعلقة بالطبيعة للبلدان النامية بحلول عام 2026، وذلك في إطار خطة مدتها خمس سنوات، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية.

ويظهر التحليل أن إنفاق المملكة المتحدة على البرامج المتعلقة بالطبيعة وصل إلى 6ر796 مليون جنيه إسترليني في الفترة 2024-2025، مما يرفع الإجمالي التراكمي إلى 3ر2 مليار جنيه إسترليني.

وهذا يعني أنها ستحتاج إلى إنفاق 8ر684 مليون جنيه إسترليني على مثل هذه المشاريع في الفترة 2025-2026 لتحقيق هدف الـ 3 مليارات جنيه إسترليني.

وقالت "كاربون بريف" إن تمويل حماية الغابات قد زاد أيضا، لكنه سيحتاج إلى أن يرتفع بمقدار 100 مليون جنيه إسترليني إضافية هذا العام من أجل تحقيق هدف الـ 5ر1 مليار جنيه إسترليني ضمن إجمالي الـ 3 مليارات جنيه إسترليني.

وتشمل الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية ووزارة البيئة ووزارة الطاقة مساهمات المساعدات المناخية للمناطق الغنية بالغابات، من الأمازون إلى حوض الكونغو.

ووفقا للأرقام، جاءت أكبر حصة من التمويل في العام الماضي من مشروع بقيمة 9ر153 مليون جنيه إسترليني لدعم خطط تعويض الكربون في البلدان النامية.

وتهدف خطط تعويض الكربون إلى تحقيق تخفيضات في ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لتعويض الانبعاثات الناتجة عن النشاط البشري ويمكن أن تكون مثيرة للجدل بسبب المخاوف من أنها تفشل في تحقيق التخفيضات الموعودة في الانبعاثات، ويمكن أن تشتت الانتباه عن الجهود المبذولة لخفض الانبعاثات وتفتقر إلى التنظيم الجيد.

ويأتي هدف الـ 3 مليارات جنيه إسترليني للطبيعة، وهدف الـ 5ر1 مليار جنيه إسترليني للمشاريع المتعلقة بالغابات ضمن هذا المبلغ، في إطار هدف شامل للمملكة المتحدة بتقديم 6ر11 مليار جنيه إسترليني من التمويل المناخي على مدى فترة خمس سنوات تنتهي في عام 2026.

وهذا يمثل مساهمة المملكة المتحدة في الاتفاقيات العالمية التي تلزم البلدان الأكثر ثراء بتزويد البلدان الأكثر فقرا بالأموال لمساعدتها على الاستجابة لتغير المناخ.