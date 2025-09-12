مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: على قطر الاختيار إما إدانة حماس وطردها وتقديمها للعدالة أو ستفعل تل أبيب ذلك

وجه سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في كلمة له خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط، تهديدا جديدا للدوحة بشأن وجود حركة حماس على أراضيها.



وقال دانون لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني خلال الاجتماع: "على قطر الاختيار إما أن تدين حماس وتطردها وتقدمها للعدالة، أو ستفعل إسرائيل ذلك".

وصرح بأن الضربة الإسرائيلية توجه رسالة يجب أن تتردد أصداؤها في هذه القاعة مفادها "لا وجود لملاجئ آمنة للإرهابيين لا في غزة، ولا في طهران ولا في الدوحة، ولا وجود لحصانة للإرهابيين".

وأضاف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن تل أبيب نفذت ضربة دقيقة يوم 9 سبتمبر في الدوحة استهدفت قادة حماس الذين خططوا ووجهوا الهجمات على مدى سنوات ضد إسرائيل.

وأوضح أن "هؤلاء الإرهابيين كانوا الهدف الوحيد للعملية"، مفيدا بأنهم لم يكونوا سياسيين شرعيين أو دبلوماسيين أو ممثلين بل كانوا مدبرين للإرهاب والمذبحة في السابع من أكتوبر.

ورفع دانون صورة قال إنها تظهر احتفال قادة حماس في قطر بهجوم السابع من أكتوبر، فيما كان الإسرائيليون يفرون من إطلاق النار ويواجهون القتل والاختطاف والاغتصاب.

وذكر أن الإرهاب لم يتوقف، مشيرا إلى عملية إطلاق النار من قبل عناصر حماس على محطة حافلات أدى إلى مقتل 6 أشخاص.

وتابع قائلا: "إن حرب إسرائيل هي مع حماس وليس سكان غزة أو دولة قطر.. قادة حماس يحتمون ليس فقط في الدوحة ولكن أيضا في بيروت وطهران وأماكن أخرى".

كما تطرق في كلمته إلى وجود 48 رهينة محتجزين لدى حماس التي تستخدمهم كأوراق مساومة.

ولفت إلى أن إسرائيل وافقت على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنها مستعدة لوقف القتال ولكن حماس ترفض، وفق زعمه.

وزعم أيضا أن الحركة غير مبالية بالمعاناة الإنسانية التي يتسبب فيها تأخيرهم.