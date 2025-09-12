تحالف «الطريق الديمقراطى»: ننسق بين مرشحى الفردى ولم نتلق موافقات القائمة الوطنية

- حزب العدل ينافس بـ57 مرشحًا للفردى.. و«الإصلاح والتنمية» يقدم 32 مرشحًا و«المصرى» يقدم 30 مرشحًا



يستعد تحالف الطريق الديمقراطى، الذى يضم أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والإصلاح والتنمية، والعدل، لتقديم مرشحيه للمقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب القادمة. ويهدف التحالف إلى التنسيق بين أعضائه لتجنب التنافس فى الدوائر الانتخابية ذاته، بخلاف المرشحين الذين قدمتهم الاحزاب لتحالف القائمة الوطنية من أجل مصر.

وفى هذا الصدد، صرح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أن حزبه سيخوض الانتخابات بـ32 مرشحًا فرديًا. وأشار إلى أن لجان الانتخابات فى الأحزاب الثلاثة تجتمع بشكل مستمر لتنسيق المواقف وضمان عدم تداخل المرشحين فى نفس الدوائر.

أما بخصوص القائمة الوطنية من أجل مصر، التى تشارك فيها أحزاب التحالف إلى جانب أحزاب أخرى، أوضح السادات فى تصريحات لـ«الشروق»، أن حزبه قدم مرشحيه بالفعل، لكنه لم يتلق أى رد رسمى بشأن العدد النهائى المقبول حتى الآن، وهو ما ينطبق أيضًا على حزبى المصرى الديمقراطى والعدل.

من جانبه، أكد رئيس لجنة الانتخابات بالحزب المصرى الديمقراطى، أشرف حلمى، أن الحزب سيقدم أكثر من 30 مرشحًا للمقاعد الفردية، مشيرا إلى أن العدد النهائى سيتم الإعلان عنه قبل فتح باب الترشح رسميا. وأضاف أن الحزب يعمل على التنسيق مع حزبى التحالف الآخرين لتجنب تنافس المرشحين فى نفس الدوائر الانتخابية.

كما أعلن حزب العدل عن استعداده النهائى لخوض الانتخابات، حيث استقر على القائمة النهائية لمرشحيه الفرديين. وقال مدير الحملة الانتخابية للحزب، على أبو حميد، إن الحزب سيعلن رسميا خلال الأيام القادمة عن أسماء 57 مرشحا فرديا تم اختيارهم بعناية لخوض المنافسة فى محافظات رئيسية بالصعيد والدلتا والعاصمة.

وأكد أبو حميد، فى بيان، أن القائمة تشمل وجوها جديدة من الشباب والقيادات النسائية، إلى جانب شخصيات ذات خبرة سياسية وبرلمانية.

وعقد الحزب لقاء مع المرشحين لاستعراض برنامجهم الانتخابى العام، الذى سيتم إعلانه قريبا. ويسعى الحزب لتقديم بدائل سياسية واقتصادية تعبر عن المواطنين، خاصة أبناء الطبقة المتوسطة، مع التركيز على حلول عملية للمشكلات اليومية ودعم مسار الإصلاح السياسى والاقتصادى.