بريطانيا: الهجوم على قطر ينذر بتصعيد خطير في المنطقة

أكدت باربرا وودوارد السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة تضامن بلادها التام والثابت مع دولة قطر، وإدانتها للهجمات الإسرائيلية على العاصمة الدوحة والتي تعد "انتهاكا صارخا" لسيادة قطر وسلامة أراضيها.

وقالت في كلمتها خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي اليوم، إن الهجوم الإسرائيلي على قطر ينذر بمزيد من التصعيد في المنطقة، ويُعيق مفاوضات وقف إطلاق النار، "ولن يُسهم في تحقيق السلام في الشرق الأوسط، أو في حماية أمن إسرائيل على المدى الطويل".

من جهة أخرى، أكدت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن أوامر الإخلاء الصادرة هذا الأسبوع في شمال غزة ستفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، وأن قرار حكومة الكيان الإسرائيلي بتصعيد هجومها على غزة "خاطئ"، داعية الكيان الإسرائيلي إلى "إعادة النظر فورا".

وقالت: "إنه لأمر مريع أن تتكشف المجاعة في أجزاء من مدينة غزة، ونحن بحاجة إلى إجراءات فورية لمنع انتشارها. يجب على إسرائيل رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات، والسماح للأمم المتحدة بتقديم مساعدات منقذة للحياة على نطاق واسع".

وأضافت أنه يجب إطلاق سراح جميع الرهائن، والتوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار فوري.