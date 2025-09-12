السفير الصيني: الهجوم على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد فو كونج، السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، أن الهجوم على قطر يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنه انتهاك لسيادة قطر على أراضيها وأمنها القومي.

وأعرب السفير الصيني، في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، عن القلق من أن يؤدي الهجوم إلى مزيد من تصعيد التوتر في المنطقة، مؤكدا أن السبل العسكرية والاستخدام العشوائي للقوة ليسا الحل، وأن الوقف الفوري لإطلاق النار هو الطريق الصحيح لإنقاذ الأرواح وإعادة الرهائن.

كما استنكر ما وصفه بالإحباط المتعمد للمفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين هناك.