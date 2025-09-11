طرحت المطربة نيفين رجب، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، أحدث أغانيها، والتي تجمعها بشقيقتها المُطربة الكبيرة غادة رجب، والتي تحمل اسم «السهرة حلوة»، وهي الأغنية الأولى التي تجمع الشقيقتين غادة ونيفين.

أغنية السهرة حلوة كلمات لؤي الجوهري ألحان أحمد زعيم توزيع شريف قاسم جيتار أحمد حسين صوليست محمود شاهي طبلة ماجد الصوان ميكس وماستر محمد جودة، إخراج أحمد جريزمان.

وقدمت نيفين وغادة، الكليب، الذي أخرجه جريزمان، على طريقة الذكاء الاصطناعي، و احتوى على مشاهد من إحدى السهرات على شاطئ البحر، وقت الغروب، ويلتف الحضور حول العازفين ونيفين وغادة أثناء الغناء.

ومن كلمات الأغنية:

السهرة حلوة

والناس تجنن

مزيكا رايقة قاعدين ندندن

ويا الحبايب الحزن غايب

وياهم سيبنا الله يحنن

الفين ماشا الله

على أحلى لمة



