السبت 24 يناير 2026 9:36 م
غرق شخص وفقدان 4 مهاجرين بعد محاولة الوصول إلى اليونان

أثينا - (د ب أ)
نشر في: السبت 24 يناير 2026 - 9:31 م | آخر تحديث: السبت 24 يناير 2026 - 9:31 م

نقلت وكالة الأنباء اليونانية "إيه إن إيه - إم بي إيه"، عن خفر السواحل القول إن مهاجرا لقي حتفه أثناء محاولة العبور من تركيا إلى اليونان، ومازال أربعة آخرون مفقودين.

وذكرت الوكالة، اليوم السبت، أن 50 لاجئا وصلوا إلى ساحل جزيرة أكاريا اليونانية.

وأفاد خفر السواحل بأنه تم إطلاق عملية إنقاذ واسعة النطاق.

وشاركت في البحث زوارق دورية تابعة لسلاح خفر السواحل ومروحية من سلاح الجو اليوناني وصيادون محليون.

وبحسب السلطات، لا تهب حاليا رياح شديدة في المنطقة المحيطة بإيكاريا، وما زال سبب الحادث غير واضح.

وأشارت وسائل إعلام محلية، بعد ساعات من الواقعة، إلى أنه ليس هناك أثر للمفقودين.

 

 

