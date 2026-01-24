زيلينسكي: موجة الهجمات الروسية الليلة الماضية على أوكرانيا كانت الأعنف منذ أسابيع

ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن موجة الهجمات الروسية الليلة الماضية على أوكرانيا كانت الأعنف منذ أسابيع، مع استئناف محادثات السلام في الإمارات العربية المتحدة.

وقال زيلينسكي، على تطبيق تليجرام: "شنت روسيا هجوما واسعا على مناطقنا خلال الليل، حيث أطلقت 370 طائرة مسيرة قتالية و21 صاروخا من أنواع مختلفة".

وأضاف: "كل ضربة روسية من هذا القبيل على بنيتنا التحتية للطاقة تثبت أنه لا يجب أن يكون هناك أي تأخير في إمداد الدفاعات الجوية. لا يمكن التغاضي عن هذه الضربات".

وبالإضافة إلى كييف والمنطقة المحيطة بها، تعرضت مناطق خاركيف وسومي وتشيرنيهيف، التي تقع بالقرب من الحدود مع روسيا للقصف أيضا.

وتحدث زيلينسكي، عن وقوع حالة وفاة واحدة وعشرات الإصابات، بالإضافة إلى أضرار جسيمة أخرى لحقت بالبنية التحتية لإمدادات الطاقة.

وأفادت السلطات الإقليمية، بوقوع ضربات جوية وأضرار مادية واسعة النطاق خلال ليلة أمس.

وقال سلاح الجو الأوكراني وصحيفة "كييف إندبندنت"، إن العاصمة تعرضت لهجوم عنيف بعد منتصف الليل بقليل، حيث استهدفت الطائرات المسيرة والصواريخ مناطق متعددة؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين، وفقا لمسؤولين.

وفي مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا، القريبة من الحدود الروسية، أكد العمدة إيهور تيريخوف، أن ما لا يقل عن 19 شخصا أصيبوا جراء القصف.

وأدت الهجمات، إلى تضرر عدة مستشفيات ومبان سكنية، فيما حوصر عدد من المدنيين تحت الأنقاض.

ومن جانبه، أوضح حاكم منطقة خاركيف، أوليه سينيهوبوف، أن من بين المصابين امرأة حاملا وطفلا.