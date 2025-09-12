اعتمد مجلس إدارة نادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اجتماعه مساء الخميس، الميزانية الخاصة بالعام المالي الحالي.

أشار الأهلي في بيان رسمي إلى أن النادي حقق طفرة كبيرة، حيث بلغ بلغ إجمالي الميزانية ما يقرب من 8.5 مليار جنيه (8 مليار و488 مليون جنيه).

وأوضح أيضا قطاع كرة القدم حقق فائضا ماليا قدره 45 مليون جنيه، وهو ما يعكس قوة الأداء المالي للنادي هذا العام.

واستفاد الأهلي من توقيع العديد من الشراكات التسويقية الضخمة مع عدد من الشركات بفضل مشاركته في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة.

وتقرر أيضا خلال نفس الاجتماع تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف بإعداد تقرير الجمعية العمومية عن المدة من أول يوليو 2024 إلى 30 يونيو 2025.

ويستعد الفريق لاستئناف مشواره في بطولة الدوري الممتاز بمواجهة إنبي، يوم الأحد المقبل.