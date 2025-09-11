لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارة ربع مع أخرى نقل ثقيل بالبحر الأحمر.

وكان اللواء أيمن الحمزاوي مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة البرامية بالكيلو 90 طريق مرسى علم - إدفو.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة أمير حسن علي 40 سنة من محافظة أسوان "اشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، تم نقله إلى مستشفى مرسى علم لجراحات اليوم الواحد.

فيما لقي مصرعه كل من: علي فراج سعد الله، 17 سنة، غانم منتصر غريب 35 سنة، مروان مصطفى ريان 16 سنة، وتم إيداع الجثث بمشرحة مستشفى مرسي علم لجراحات اليوم الواحد.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.