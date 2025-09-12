مندوب الجزائر في الأمم المتحدة: الهجوم على قطر إهانة للدبلوماسية وسلوك متطرف يشجعه الإفلات من العقاب

أعرب مندوب الجزائر في الأمم المتحدة عمار بن جامع عن إدانة بلاده بأشد العبارات للهجوم الإسرائيلي على قطر، مؤكدا أنه سلوك متطرف يستهدف وسيطا مرموقا يعمل بلا كلل لإحلال السلام في غزة.



وقال بن جامع، خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، إن "هذا الاعتداء يمثل فعلا خطيرا وغير قانوني يضاف إلى الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية للقانون الدولي، إذ تتصرف إسرائيل وكأنها فوق القانون وكأن السيادة والحدود وميثاق الأمم المتحدة مجرد نصوص واهية، فيما تُزهق في غزة أرواح الآلاف من الأبرياء".



وأضاف أن "العالم يشاهد صور الدمار واليأس الإنساني في غزة ويشعر بالعجز، ومع ذلك لم يكن هذا كافيا للسلطات الإسرائيلية التي ضربت في غضون أيام سوريا ولبنان واليمن، والآن تستهدف دولة قطر، الوسيط المرموق من أجل إحلال السلام"، مؤكدا أن "هذه ليست قوة بل أعمال طائشة من حكومة متطرفة تدفع بالمنطقة والعالم نحو الهاوية معتقدة أنها قادرة على الإفلات من العقاب".

وشدد بن جامع على أن الجزائر "تندد وبأشد العبارات بالعدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف العاصمة القطرية الدوحة وتعبر عن تضامنها الكامل مع دولة قطر الشقيقة قيادة وشعبا"، معتبرا أن "الهجوم الأخير لا يقتصر على كونه انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة، بل يمثل أيضا إهانة للدبلوماسية".

واختتم المندوب الجزائري لدى الأمم المتحدة كلمته بالقول: "إن هذا العدوان يثبت أن إسرائيل لا تسعى إلى السلام أو إطلاق سراح الرهائن أو وقف الأعمال العدائية، وإنما إلى إدامة الحرب".

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قادة لحماس في قطر. بينما أعلنت حماس أن وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، نجا من محاولة الاغتيال، بينما قتل جهاد لبد مدير مكتب الحية ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد المملوك.