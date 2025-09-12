الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر ينتقل إلى كلوج الروماني

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن نادي كلوج الروماني، مساء الخميس، تعاقده رسميا مع إسلام سليماني الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر.

بدأ سليماني البالغ من العمر 34 عاما مسيرته مع كرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري، وتنقل بين أندية سبورتنج لشبونة البرتغالي وليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في إنجلترا، وموناكو وأولمبيك ليون وبريست في فرنسا.

واصل المهاجم الجزائري المخضرم مسيرته بين أندية فنربخشة التركي وكوريتيبا البرازيلي وأندرلخت وفيسترلو وميشلن في بلجيكا.

ويبقى إسلام سليماني الهداف التاريخي لمنتخب بلاده حيث سجل 46 هدفا في 102 مباراة دولية، وأحرز هدفين للجزائر في كأس العالم 2014 بالبرازيل.