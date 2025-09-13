3 تصريحات ورطت فيريرا مع الزمالك في بداية الرحلة الشاقة

يحاول البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك استكشاف طريقه نحو الانتصارات بعد تعثر في الجولة الماضية ضد وادي دجلة في الدوري بالخسارة 2-1.

وفي سبيل ذلك يسعى أيضا المدرب الشاب لأن يوازن ما بين النتائج والأداء، حتى يرضي طموحات عشاق الأبيض، الذين لم يعجبهم المستوى الذي يقدمه الفريق منذ بداية الموسم.

لكن فيريرا الذي يريد أن يفرض سطوته على الفريق بشخصيته وقراراته الفنية والإدارية قد ورط نفسه مبكرا في جدل بشأن تصريحاته عن الفريق وموقف لاعبيه.

أزمة الجزيري

في البداية كان غياب التونسي سيف الدين الجزيري أحد هدافي الفريق في الموسم الماضي، مثار جدل، لكن المدير الفني اختار أن يجيب بشكل صادم على التساؤلات حول استمرار استبعاده من قوائم المباريات، ليقول "لن تشاهدوا الجزيري معنا مادمت موجودا في الفريق".

ولكن التصالح واعتذار اللاعب أنهى الأزمة ليعود التونسي لقائمة الفريق الذي يستعد لمواجهة المصري مساء السبت.

ويبدو أن البلجيكي تسرع في اتخاذ موقف ضد الجزيري، الذي لم يلتزم بتعليمات فنية في أحد التدريبات، ما أثار غضب المدرب ضده.

إصابة حمدي

وعن أحمد حمدي لاعب خط وسط الفريق قال فيريرا أنه لا يزال مصابا وأمامه بعض الوقت من أجل العودة، ليتبين لاحقا أن اللاعب سليم وأن استبعاده كان لأـسباب مختلفة تتعلق بأكثر بموقفه من تجديد عقده مع النادي، ثم عاد حمدي للظهور في المباريات مع الفريق بعد حدوث انفراجة نسبية في هذا الملف.

معالي وإيشو

المدرب البلجيكي اختار الأسباب الفنية أيضا كمبرر لاستبعاد المغربي الشاب المتألق عبدالحميد معالي، مدافعا في الوقت نفسه عن أحمد إيشو الذي أكد ظهوره بشكل جيد في التدريبات، لتشهد قائمة المصري عودة معالي وغياب إيشو، ليزداد الغموض حول تصريحات المدرب.