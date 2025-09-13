محسن صالح يوجه رسالة خاصة للخطيب وحسام غالي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

انتقد محسن صالح نجم النادي الأهلي السابق ورئيس لجنة التخطيط بالنادي، توقيت تصريحات كل من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وكان الخطيب قد أكد عزمه عدم الترشح في الانتخابات المقبلة للأهلي بسبب ظروف صحية، فيما خرج غالي بتصريحات عبر "بودكاست" ينتقد فيها العمل الإداري داخل النادي، مؤكدا عزمه الترشح لرئاسة النادي مستقبلا.

وقال محسن صالح عبر حسابه على "إكس": " تصريحان كلاهما في توقيت خاطئ..تصريح ك/ الخطيب بالابتعاد للعلاج وعدم الترشح في الانتخابات القادمة..وتصريح ك/ حسام غالي بالترشح رئيسا للأهلي."

وتابع صالح: "أقول للخطيب سافر بالسلامة للعلاج ودير المنظومة كونفرنس كول والدورة الجاية تعاقد مع مدير رياضي اجنبي محترف.. لحسام اقول اطلع السلم تاتا.تاتا.".