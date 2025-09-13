 محسن صالح يوجه رسالة خاصة للخطيب وحسام غالي - بوابة الشروق
السبت 13 سبتمبر 2025 2:03 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟

النتـائـج تصويت

محسن صالح يوجه رسالة خاصة للخطيب وحسام غالي

أمير نبيل
نشر في: السبت 13 سبتمبر 2025 - 1:24 ص | آخر تحديث: السبت 13 سبتمبر 2025 - 1:24 ص

انتقد محسن صالح نجم النادي الأهلي السابق ورئيس لجنة التخطيط بالنادي، توقيت تصريحات كل من محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، وحسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وكان الخطيب قد أكد عزمه عدم الترشح في الانتخابات المقبلة للأهلي بسبب ظروف صحية، فيما خرج غالي بتصريحات عبر "بودكاست" ينتقد فيها العمل الإداري داخل النادي، مؤكدا عزمه الترشح لرئاسة النادي مستقبلا.

وقال محسن صالح عبر حسابه على "إكس": " تصريحان كلاهما في توقيت خاطئ..تصريح ك/ الخطيب بالابتعاد للعلاج وعدم الترشح في الانتخابات القادمة..وتصريح ك/ حسام غالي بالترشح رئيسا للأهلي."

وتابع صالح: "أقول للخطيب سافر بالسلامة للعلاج ودير المنظومة كونفرنس كول والدورة الجاية تعاقد مع مدير رياضي اجنبي محترف.. لحسام اقول اطلع السلم تاتا.تاتا.".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك