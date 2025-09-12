ماذا قال حاكم يوتا عن المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك بعد اعتقاله؟

أعلن حاكم ولاية يوتا سبينسر كوكس الجمعة، اعتقال المشتبه به في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، وقال إنه شاب يبلغ من العمر 22 عاماً ومن ولاية يوتا، التي جرت فيها عملية الاغتيال.

وقال في مؤتمر صحفي إن منفذ عملية الاغتيال يدعى تايلر روبنسون، وإنه كتب شعارات على أغلفة الرصاصات التي كانت في البندقية التي استعملها في العملية، وأشار إلى أن البندقية كانت مزودة بمنظار.

وذكر أن عائلة المشتبه به هي التي أبلغت عنه، بحسب موقع الشرق الاخباري.

وكان مصدران قد ذكرا لشبكة سي ان ان أن المشتبه به اعترف لوالده بإطلاق النار"، وأن والده أبلغ السلطات، وانتظر حتى تأتي لاحتجازه.

**ترامب يعلن احتجاز المشتبه به

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أنه يعتقد وبدرجة عالية من اليقين، أن السلطات اعتقلت المشتبه به في اغتيال تشارلي كيرك في جامعة يوتا فالي.

وقال أن السلطات اعتقلت المشتبه به، وأن شخصاً قريباً منه سلمه للسلطات، وأضاف أن الإعلان الرسمي عن الاعتقال سيجري اليوم.

وتحدث ترامب عن لحظة إبلاغه بالخبر، وقال إنه كان يعقد اجتماعاً بشأن بناء قاعة احتفالات جديدة في البيت الأبيض عندما قاطعه مساعدوه.

وأضاف ترامب: "دخلوا وقالوا لي: ’تشارلي كيرك مات‘. لم أفهم ما يقصدون. قلت: ماذا تعنون مات؟".

وتابع: "قالوا إن تشارلي كيرك تعرض لإطلاق نار. وأنهم يعتقدون أنه مات لأن الأمر كان مروّعاً جداً". وأشار ترمب إلى أنه أنهى الاجتماع فوراً.