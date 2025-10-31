بدء التصويت في انتخابات النادي الأهلي

بدأت في التاسعة من صباح اليوم، الجمعة، عملية التسجيل في الجمعية العمومية للنادي الأهلي والتصويت في انتخابات النادي لاختيار مجلس الإدارة لفترة جديدة.

ويستكمل اليوم، الجمعة، جدول أعمال الجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادى لأربع سنوات مقبلة.

وشهدت اللحظات الأولى لفتح باب التسجيل والتصويت توافد أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي منذ الساعة الأولى لاختيار مجلس إدارة النادي.

وتم الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة على أن تُجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على عملية التصويت.

ويتواجد محمود الخطيب منفردا مرشحا وحيدا على منصب رئاسة مجلس إدارة النادي واقترب من الفوز بالمنصب للمرة الثالثة على التوالي، وياسين منصور مرشحا لمنصب نائب الرئيس، وخالد مرتجى لإمانة الصندوق، أما فى العضوية فوق السن فقد ترشح ثمانية متنافسين مطلوب نجاح سبعة منهم فقط، هم من قائمة الخطيب طارق قنديل ومحمد الدماطى ومحمد الغزاوى ومحمد الجارحى وأحمد حسام عوض وحازم هلال وسيد عبدالحفيظ، بجانب مرشح مستقل هو الدكتور حسين طنطاوي، وفى العضوية تحت السن يتواجد إبراهيم العامرى ورويدا هشام.

وبحسب اللائحة الأساسية للنادي الأهلي لا يعتبر المرشح فائزًا تلقائيًّا بالتزكية بل يُشترط حصوله على تأييد لا يقل عن 25% من إجمالي الأعضاء الحاضرين في الجمعية العمومية.

وتم تأجيل الجمعية العمومية لليوم بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني أمس الذي كان ينص على ضرورة حضور نسبة 50% +1 من الأعضاء أي ما يزيد عن 75 ألف عضو، وتكتمل الجمعية العمومية اليوم بحضور 5 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانوني وتناقش الجمعية العمومية عدة ملفات هامة وفي مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8ـ12ـ2024 ، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30ـ6ـ2025 عن الفترة من 1ـ7ـ2024 حتى30ـ6ـ2025، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية خلال اجتماعها عدداً من الملفات الإدارية والمالية المهمة، في مقدمتها التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة المفوض في سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 8 ديسمبر 2024، ومراجعة تقرير مجلس الإدارة عن نشاطه وأعماله خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، إلى جانب استعراض خطة النشاط الرياضي وبرنامج العمل للعام المالي الجديد.

كما تشمل بنود جدول الأعمال عرض تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025، ومناقشة الموازنة المقترحة للعام المالي 2025 – 2026، بالإضافة إلى انتخاب مجلس الإدارة الجديد، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآته، واعتماد تقرير مجلس الإدارة بشأن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم كذلك النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء خلال المهلة القانونية التي استمرت عشرة أيام من تاريخ الدعوة، واعتماد قرارات مجلس الإدارة الأخيرة التي وافقت عليها الجهة الإدارية، والمتعلقة بتأجيل مقابل الالتحاق بالعضوية الرئيسية حتى 30 يونيو 2025.