سينر يتأهل للدور ربع النهائي من بطولة باريس للمرة الأولى في تاريخه

تأهل الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانيا عالميا، إلى ربع نهائي دورة باريس للتنس ذات الألف نقطة، للمرة الأولى في مسيرته، بعد فوزه على الأرجنتيني فرانشيسكو سيروندولو 7-5 و6-1، اليوم الخميس.

وبات سينر (24 عاما)، أول لاعب إيطالي يصل على الأقل إلى ربع النهائي في جميع بطولات الماسترز التسع، وهي البطولات الأكثر أهمية لدى الرجال بعد البطولات الأربع الكبرى.

ويواجه سينر، الفائز بأربع بطولات كبرى، الأمريكي بن شيلتون من أجل مقعد في الدور نصف النهائي.

وقال سينر: "شعرت اليوم أن المجموعة الأولى كانت حاسمة للغاية. فرانشيسكو لاعب موهوب للغاية، ومن الصعب جدا اللعب ضده نظرا لمستواه العالي".

وأضاف: "في المجموعة الثانية، رفعت مستواي، وأنا سعيد جدا بوصولي إلى ربع النهائي هنا لأول مرة".

وصعّب سيروندولو مهمة سينر في المجموعة الأولى، حيث بدا أن الأخير يعاني من الناحية البدنية في بعض الأحيان.

واستعاد الأرجنتيني إرساله مرتين بعدما كاد أن يخسرهما قبل أن يفقد إرساله للمرة الثالثة عند النتيجة 6-5، منحت الإيطالي المجموعة الأولى.

وفي بداية المجموعة الثانية، كسر سينر إرسال الأرجنتيني مرة أخرى بعد شوط استمر عشر دقائق ليتقدم 2-0، في طريقه لحسمها فالمباراة.

وبات سينر على بُعد ثلاثة انتصارات فقط من العودة إلى صدارة التصنيف العالمي التي خسرها لصالح الإسباني كارلوس ألكاراز في أوائل سبتمبر الماضي، والذي أُقصي من مباراته الافتتاحية في باريس أمام البريطاني كاميرون نوري.