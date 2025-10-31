عبرت الفنانة هنادي مهنا، عن سعادتها الغامرة بالمشاركة في الفيلم الكوميدي «السادة الأفاضل»، مؤكدة أن حماسها كان لدرجة أنها وافقت على الانضمام للمشروع حتى قبل قراءة السيناريو.

وأضافت خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، أن المخرج كريم الشناوي أصر على أن تقرأه أولا، مؤكدة أنه كان «أسرع وأكثر ورق قرأته بسلاسة في حياتي كلها».

وتابعت: «كنت أقرأه كقصة واندمجت معها تمامًا، ضحكت وتخضت وكنت متشوقة لمعرفة ما سيحدث».

من جانبه، فسر المخرج كريم الشناوي شعاره المتكرر «تعالوا نفشل»، موضحا أن هذه الجملة دعوة للتحرر من الخوف وكسر قيود تكرار التجارب الناجحة؛ وليست دعوة للفشل.

وتابع: «لو فضلنا طوال الوقت نشتغل ونحن خائفون، فلن نُجرب، والناس ستبدأ تشعر بالإحباط وتقول إنكم تكررون أنفسكم».

وأضاف أن «السادة الأفاضل» مشروع «جديد جدًا على السوق»، مؤكدا أن فريق العمل كان يتوقع رد فعل جماهيريًا «إما أبيض أو أسود» دون وجود منطقة رمادية.

وأشار إلى أن ردود الفعل الإيجابية فاقت كل التوقعات، موضحا أن المفاجأة الأكبر كانت في مدى استعداد الجمهور لتقبل أنواع جديدة من الأفلام أكبر من تصورات فريق العمل.

ويقدم الفيلم مزيجا من الكوميديا والدراما الاجتماعية، من خلال صراع طريف ينشأ بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين إحداهما ريفية والأخرى من القاهرة، وتتقاطع حياتهما بسبب صلة قرابة غير متوقعة، لتبدأ سلسلة من المفارقات المضحكة التي تعكس اختلاف الطبقات.

وبدأ عرض الفيلم في دور السينما 22 أكتوبر، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا.