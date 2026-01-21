الرئاسة التركية: أردوغان بحث هاتفيا مع ترامب العلاقات الثنائية وتطورات سوريا وغزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتناول الرئيسان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة ، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، بحسب الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا تتابع عن كثب التطورات الجارية في سوريا، مشددا على أن "وحدة سوريا وتضامنها وسلامة أراضيها تعد أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لتركيا".

كما تم خلال الاتصال بحث مكافحة تنظيم داعش، ووضع عناصر التنظيم المحتجزين في السجون السورية.

وأشار أردوغان إلى أن سوريا آمنة ومستقرة خالية من الإرهاب ومتطورة بجميع مكوناتها، ستسهم أيضا في تعزيز استقرار المنطقة.

وأوضح أن الجهود الرامية إلى إرساء السلام في غزة ما زالت متواصلة، وأن تركيا ستواصل العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار أعرب الرئيس التركي عن شكره للرئيس الأمريكي على دعوته للمشاركة في مجلس السلام الخاص بغزة.