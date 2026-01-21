ترامب يستعرض إنجازات عامه الأول ويثير الجدل داخليا وخارجيا

أراد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يستعرض عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض، ويبدو أنه أراد أن يقضي العام التالي يفعل الشيء نفسه.

وعقد الرئيس مؤتمرا صحفيا الثلاثاء في البيت الأبيض استمر لأكثر من 100 دقيقة، حيث خاض رحلة متعرجة عبر إنجازات إدارته في العام الماضي، متخللة بالعديد من الاستطرادات، وبعض الانطباعات عن سياسيين ونقاد آخرين، وصولا إلى الأسئلة التي طرحها الصحفيون في نهاية المؤتمر.

واستعرض ترامب إنجازات إدارته، بدءا بعرض صور لمعتقلين قال إن ضباط الهجرة اعتقلوهم في مينيسوتا، قائلا: "أمر بهذا لأنني أعتقد أن لدينا وقتا كافيا".

وجاء هذا الأداء المطول في وقت يشهد توترا دوليا وداخليا. ففي عطلة نهاية الأسبوع، هز ترامب حلف الناتو بعد تهديده بفرض رسوم جمركية على أوروبا للضغط من أجل هدفه في السيطرة على جزيرة جرينلاند. وداخليا، ارتفعت حدة التوتر بعد أن أمرت إدارته 1500 جندي بالخدمة الفعلية بالاستعداد للانتشار المحتمل في شوارع مينيابوليس، في إطار تهديده بفرض قانون التمرد.

وجاء المؤتمر الصحفي الثلاثاء قبل ساعات فقط من مغادرته إلى أوروبا للقاء قادة العالم، الذين يترقبون مناقشة خططه بشأن جرينلاند، والهيئة الدولية الجديدة للسلام التي يريد تشكيلها، والعديد من القضايا العالمية الأخرى.

وأكد ترامب أن جزءا من أهدافه من المؤتمر هو الحديث عن إنجازاته: "واحدة من أسباب عقد هذا المؤتمر الصحفي، أعتقد أنها مهمة... لقد أخذنا فوضى وجعلناها جيدة حقا، وستصبح أفضل".

عرض الإنجازات

على مدار أكثر من عشر دقائق، عرض ترامب صورا لمعتقلين، معلقا على الجرائم المزعومة التي ارتكبوها، وسأل الصحفيين في القاعة: "لا تشعرون بالملل من هذا، أليس كذلك؟".

وعندما بدا أنه فقد اهتمام الحضور، قال لهم إنهم محظوظون لأنه عرض فقط "حوالي 100" صورة، ثم ألقى المجموعة على أرض قاعة الإحاطات بجانب المنصة.

وبعد التعامل مع مشبك ورق كبير، أشار إلى أنه كان يمكن أن يصاب بإصبعه، مطمئنا الجميع: "لم أكن لأظهر الألم"، ثم ألقى المشبك أيضا على الأرض.

ولاحقا، رفع الرئيس كومة سميكة من الأوراق مكتوبا على رأسها بخط عريض كلمة "الإنجازات"، قائلا إنها ستستغرق أكثر من أسبوع لقراءتها كلها، ثم ألقى الأوراق على الأرض، حيث سقطت بصوت عال.

وعرف ترامب طويلا بأنه أفضل متحدث باسم نفسه، منذ أيام عمله في العقارات، حين كان يتصل بالصحفيين للترويج لمشاريعه أو عرض أفكاره. وأشار الثلاثاء إلى أن بعض حججه الاقتصادية لم تكن تصل بشكل جيد إلى الناخبين: "ربما لدي موظفو علاقات عامة سيئون".