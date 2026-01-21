وفاة شخص بحادث قطار جديد في إسبانيا بعد يومين من تصادم قطارين أودى بحياة العشرات

قالت السلطات الإقليمية الإسبانية إن قطارا للضواحي في مدينة برشلونة تحطم، الثلاثاء، بعد سقوط جدار استنادي على السكة الحديدية، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 15 آخرين.

ووقع الحادث في إقليم كتالونيا شمال شرقي إسبانيا، بعد يومين فقط من حادث تصادم قطارين في جنوب البلاد أودى بحياة ما لا يقل عن 42 شخصا وأصاب عشرات آخرين.

ولا يزال عمال الطوارئ ليواصلون البحث عن ضحايا محتملين بين حطام حادث القطار المميت الذي وقع يوم الأحد على بعد نحو 800 كيلومتر (497 ميلا)، مع بدء البلاد ثلاثة أيام من الحداد.

وقالت خدمات الطوارئ في كتالونيا إن من بين المصابين الخمسة عشر في حادث الثلاثاء، ثلاثة حالتهم خطيرة، بينما كانت حالة خمسة آخرين أقل خطورة. وأضافت أنه تم إرسال 11 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

ووقع تحطم قطار الضواحي قرب بلدة جيليدا / نحو 35 دقيقة من مدينة برشلونة/.