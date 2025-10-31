قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن مصر تمتلك ماركات وشركات عالمية كبرى في صناعاتها مثل «جنرال موتورز، ونيسان» وذلك ردًا على تساؤل الإعلامي شريف عامر، عدم غياب علامات تجارية كبرى مثل آبل أو تسلا التي ذهبت إلى الأردن.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «يحدث في مصر» أن الدولة بدأت تستهدف أسماء وشركات كبرى بعينها في المجالات التي تريد توطين صناعاتها في مصر، مستشهدًا بصناعة السيارات الكهربائية، قائلا: «ما فعلته المغرب، مصر قادرة أن تعمله».

وتابع: «اليوم، هذا هو شغلنا الشاغل: كيف نخلق مناخا وأدوات وسياسة واضحة وتحفيزية في قطاعات بعينها نريد أن نوطنها».

ورأى أن «الفرصة الذهبية» الحقيقية لمصر تكمن في قطاع الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن إحدى شركات القطاع الخاص أبلغته خلال زيارته الأخيرة للصين؛ أن مصر يمكنها بسهولة توليد ما بين 700 إلى 1000 جيجاوات من الطاقة الشمسية وحدها.

وشدد على ضرورة توطين صناعة الألواح الشمسية، مشيرا إلى أن 3 إلى 4 شركات بدأت بالفعل في هذا المجال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت إلى توفر رمال السيليكا في مصر، مع إمكانية استيراد مكونات الإنتاج الأخرى من داخل القارة الإفريقية.

واختتم مؤكدا أن «ما تم إنجازه في العشر سنوات الماضية من بنية تحتية صُرف عليها مئات المليارات هو ما يجعلنا نقول اليوم إننا جاهزون بالسياسات التي نتحدث عنها لاجتذاب هذه الشركات، وهذا هو وقتها الآن».