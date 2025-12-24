تقيم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفلاً للدارسين بمركز تنمية المواهب، تحت إشراف مديره الفني الدكتور محمد عبدالستار، وذلك في الثامنة مساء الخميس 25 ديسمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية، ضمن خطط وزارة الثقافة لرعاية الواعدين.

يشارك فى الحفل طلاب فصل البيانو تدريب الدكتورة عفاف طلبة، وتضم فقرته مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية، منها الدمية المفقودة لـ باتروك، الأغنية الروسية التقليدية لـ بيركوفيتش، السوناتا الأولى لـ كليمنتى، المارش التركى لـ موتسارت وغيرها، آداء يحيى إسماعيل، مريم خميس، وعد تامر، مهند محمد، ليلى هيثم، كندة هيثم، سيلفيا جورج، كمال هشام.

أما فصل الغناء العربى تدريب الدكتورة سهير حسين يقدم نخبة من المؤلفات الشهيرة منها يا غريب الدار، الحلوة دى، يا ملتقى الصحبة، أنا مهما كبرت صغير، حرمت أحبك، قلبى ومفتاحه، وحياتى عندك، عيناك ليالى صيفية، ليلة عيد.. آداء إيلين صلاح، محمد إيهاب، شادين أحمد، فريدة بسطاويسى، ميار محمد، أسماء جمال، مريم مكين.

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفنى للأجيال الجديدة وتبنى الموهوبين فى مجالات الفنون ويضم أقساما متنوعة، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة.