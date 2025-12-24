بث تقرير إخباري عن سياسة ترامب للهجرة بالخطأ ثم سحبه يسبب جدلا بشأن استقلالية الصحافة

تم بث تقرير إخباري بشأن سياسة الهجرة التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي سُحب فجأة من برنامج "60 دقيقة"، عن طريق الخطأ على تطبيق تلفزيوني بعدما تسبب قرار صدر في اللحظة الأخيرة بعدم بثه، في إثارة حالة من الجدل العام بشأن استقلالية الصحافة.

وتضمن المقطع مقابلات جرت مع مهاجرين تم إرسالهم إلى سجن سيئ السمعة في السلفادور يعرف بـ "مركز احتجاز الإرهاب"، في إطار الإجراءات الصارمة المتشددة التي فرضها ترامب على الهجرة.

وتم سحب المقطع من شبكة "جلوبال تيليفيجن"، وهي واحدة من أكبر الشبكات التلفزيونية في كندا، ولكن مع ذلك تم بثها على تطبيق الشبكة.

وقامت شبكة "جلوبال تيليفيجن" بتصحيح الخطأ سريعا، ولكن استمر انتشار وظهور نسخ من المقطع الإخباري على الإنترنت قبل أن يتم حذفها.

ولم يرد ممثل عن شبكة "جلوبال تيليفيجن" بصورة فورية على طلب للتعليق.