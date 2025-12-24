الهند تقدم لأفغانستان مساعدات طبية قيمتها 5 ملايين دولار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر مسؤولون في أعقاب اجتماعات رفيعة المستوى في نيودلهي أن أفغانستان حصلت على مساعدات طبية قيمتها خمسة ملايين دولار من الهند، بما في ذلك لقاحات وأجهزة علاج إشعاعي وبناء مستشفيات.

وأعلن وزير الصحة في حكومة طالبان نور جلال جلالي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن الهند تعهدت ببناء مستشفى ومركز متخصص لعلاج مرض الثلاسيميا(اضطراب وراثي في الدم) بقيمة 500 ألف دولار، حسب وكالة خاما برس الأفغانية للأنباء اليوم.

وقال جلالي في أعقاب زيارته إلى نيودلهي إن الهند قدمت أيضا أجهزة علاج إشعاعي بقيمة 3 ملايين دولار لتشخيص وعلاج السرطان بالإضافة إلى أدوية أساسية للسرطان بقيمة مليون دولار.

وذكرت تقارير أنه خلال زيارته، التقى جلالي بمسؤولين من وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الهندية لبحث توسيع نطاق المساعدات الطبية وتصدير الأدوية إلى أسواق أفغانستان.