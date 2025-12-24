أردوغان يبلغ علييف دعمه لعملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، دعمه لعملية السلام بين باكو ويريفان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تركيا وأذربيجان تواصلان جهودهما لتحقيق أهدافهما في التعاون بجميع المجالات، ولا سيما التجارة.

وأعرب عن ترحيبه بالتقدم المحرز في عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، مؤكدا دعمه لهذه العملية.

كما هنأ الرئيس التركي نظيره الأذربيجاني بمناسبة عيد ميلاده ورأس السنة الميلادية.

وفي أغسطس 2025، وقّع علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إعلانا مشتركا عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، عُرف أيضا بأنه "خريطة طريق في سبيل السلام".

وتشترط باكو على يريفان "تعديل الدستور" من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.

كما تطالب بحل "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.

وفي 27 سبتمبر 2020، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه المحتلة في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يوما توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق وقف إطلاق نار، واستعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.