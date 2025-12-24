تواصل الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• بعد فشل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

تستمر الاشتباكات الحدودية المتبادلة بين تايلاند وكمبوديا بعد فشل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وبحسب صحيفة "خمير تايمز" الكمبودية، الأربعاء، نفذ الجيش التايلاندي أكثر من عشر غارات مدفعية على مناطق مدنية حدودية في كمبوديا أمس الثلاثاء.

وأضافت أنه في صباح الأربعاء، استهدف الجيش التايلاندي مدنيين وبنية تحتية في منطقة عسكرية على الجانب الكمبودي من الحدود.

ووفقا لصحيفة "ذا نيشن" التايلاندية، ردت قوات بانكوك على هجمات كمبوديا التي استهدفت البلاد بضربات جوية بطائرات مسيرة.

وذكرت أن الهجمات تسبب في إصابة عدد من الجنود التايلانديين.

والاثنين، فشلت تايلاند وكمبوديا في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، عقب اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، بهدف إنهاء التوتر الحدودي بينهما.

وتشهد تايلاند وكمبوديا منذ مدة طويلة نزاعا حدوديا ممتدا على طول 817 كيلومترا تفصل بين البلدين بأسلاك شائكة.

وفي 28 مايو الماضي، اندلع اشتباك محدود بين الجانبين، قبل أن تتوصل القوات المسلحة في البلدين إلى تفاهم يقضي بحل الخلاف سلميا.

إلا أن الاشتباكات الحدودية بين البلدين تجددت في 24 يوليو الماضي، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا من الطرفين.

وفي 26 أكتوبر الماضي، وقعت تايلاند وكمبوديا اتفاق سلام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.