أوصى مجلس الاتحاد الروسي وزارة الخارجية الروسية، بالعمل على إقامة حوار مع الولايات المتحدة مع مراعاة أهمية التوصل إلى تسوية دائمة في أوكرانيا.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم»، اليوم الأربعاء، أوصى مجلس الاتحاد الروسي وزارة الخارجية بالعمل على استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة بالكامل مع مراعاة المصالح الروسية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال كلمته أمام مجلس الفيدرالية الروسي ختام الدورة الخريفية للبرلمان الروسي بنتائج جيدة، مؤكدا إقرار عدد من القوانين المهمة التي تعزز الأمن القومي وتدعم الاقتصاد والسياسة الاجتماعية في البلاد.

وأعرب الرئيس بوتين عن ثقته في احترافية أعضاء مجلس الفيدرالية الروسي ونهجهم المتماشي مع نهج الدولة.

وأضاف: «مهمة البرلمان في روسيا ثابتة لا تتغير، حيث أن لها دور رئيسي في عملية التشريع أولا وقبل كل شيء».

وأشار بوتين إلى أن الخطط الاستراتيجية وبرامج التنمية تغطي روسيا بأكملها، قائلًا إن السلطات الروسية ستعزز مؤسسات النظام الفيدرالي.

وأوضح أن التزام البرلمان الروسي بالمصالح الوطنية أمر لا يقدر بثمن خلال هذه الأوقات العصيبة تاريخيا، مؤكدا اهتمام مجلس الفيدرالية الروسي بمسألة دمج الأقاليم الجديدة ضمن كيانات روسيا.