رويترز: تركيا تناقش المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مع حماس

قال مصدر في وزارة الخارجية التركية إن الوزير هاكان فيدان، التقى اليوم الأربعاء، مع مسئولين من المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس» في أنقرة، لمناقشة وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودفع الاتفاق للمرحلة الثانية.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف المصدر أن مسئولي حماس أبلغوا فيدان، بأنهم استوفوا متطلبات الاتفاق لكن إسرائيل تواصل استهداف غزة لمنع الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق.

وأشار المصدر إلى أن مسئولي حماس قالوا أيضا إن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ليس كافيا، وإن سلعا حيوية مثل الأدوية وتجهيزات المساكن والوقود مطلوبة بشدة.

وقالت تركيا إنها تتوقع أن يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة مطلع العام المقبل 2026.

صرح بذلك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إثر محادثات مع مسئولين من الولايات المتحدة وقطر ومصر، جرتْ في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية يوم الجمعة الماضي.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السورية دمشق، يوم الاثنين، قال فيدان إن مباحثات ميامي ركّزت على العقبات التي تعترض إحراز تقدّم على صعيد تنفيذ الاتفاق وصولاً للمرحلة الثانية.

وأضاف فيدان أن الأولوية كانت لحُكم غزة عبر مجموعة فلسطينية القيادة.