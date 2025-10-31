وزير الاستثمار: صافي الأصول الأجنبية تغير من سالب رقم كبير لـ 15 مليار دولار بالموجب

قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن النتائج الإيجابية لقرارات السياسة النقدية في مارس 2024؛ «ظهرت في وقت قصير».

وأشار خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر» إلى تحول صافي الأصول الأجنبية من سالب إلى فائض يبلغ 15 مليار دولار، قائلا: «صافي الأصول الأجنبية في مصر وقتها كانت بالسالب، كنا نتحدث عن سالب رقم كبير، اليوم وصلنا إلى 15 مليار بالموجب».

كما لفت إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات النقدية بالبنك المركزي من حوالي 39 مليار دولار ليصل اليوم إلى 50 مليار دولار.

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي كانت انخفضت إلى 20 مليار دولار فأقل، قفزت اليوم لتصل إلى 37 مليار دولار، مؤكدا في الوقت ذاته أنها «في تزايد مستمر».

وأوضح أن المستثمرين يبحثون عن «سياسات واضحة وطويلة الأجل»، مشددا أن «كل قرار نتخذه اليوم نتيجته إيجابية في الأجل القصير، وهذا ما يطمئننا».

ورأى أن أزمة السياسة النقدية خلقت «تروما» لدى المستثمرين قائلا: «مشكلة السياسة النقدية التي حدثت في عام 2022 واستمرت لمدة عامين كانت فترة، هي نوع من أنواع التروما التي نسأل عنها حتى الآن، لكن اليوم ليس لدينا أي مليم متأخر لأي شركة في مصر».

وشدد أن المستثمر يدخل ويخرج بحرية كاملة، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارة المالية فتحت «صفحة جديدة جدًا» من الثقة مع مجتمع الأعمال.