محمد خميس: افتتاح المتحف تتويج لمسيرة وطنية أعادت ارتباطنا بجذورنا

أعرب الفنان محمد خميس عن سعادته البالغة بالمشاركة في الاحتفالية الخاصة بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدًا أن المشروع يمثل جوهرة المتاحف على مستوى العالم، ويُعد نقلة نوعية كبرى في مجالات المتاحف وعلم المصريات والسياحة المصرية.

وأضاف خميس، في مداخلة مع الإعلاميتين منة فاروق وآية عبد الرحمن، مقدمتي برنامج "ستوديو إكسترا" على قناة "إكسترا نيوز"، أن المتحف الكبير ليس مجرد مبنى أثري، بل رمز حضاري يجسد عبقرية المصري القديم ويعكس الإبداع الفني والهندسي في العصر الحديث.

وأوضح أن افتتاح المتحف الكبير يأتي تتويجًا لحالة وطنية متكاملة بدأت منذ موكب المومياوات الملكية، ذلك الحدث الذي أعاد إلى وجدان المصريين، وخاصة الشباب، ارتباطهم العميق بجذورهم التاريخية وهويتهم الثقافية.

وأكد خميس أن الفعاليات الثقافية الكبرى التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة ساهمت في إحياء روح الانتماء والفخر بالحضارة المصرية، وشجعت الأجيال الجديدة على الاهتمام بالتراث والهوية المصرية القديمة بطريقة غير مسبوقة.

وأشار إلى أن التصميم المعماري للمتحف يعكس بعمق فلسفة الحضارة المصرية القديمة، سواء من خلال التمثال الضخم لرمسيس الثاني القابع داخل بحيرة رمزية تجسد فكرة الخلق والبعث، أو عبر المسلة المعلقة والواجهة المستوحاة من الأهرامات، في دلالة على الارتباط الوثيق بين الشمس والهرم في الفكر الديني المصري القديم.

وأردف خميس أن العرض المتحفي، المتمثل في السلم العظيم والقاعات الاثنتي عشرة، صُمم ليعبر عن الهوية المصرية في كل تفاصيله، مما يجعل الزائر يعيش تجربة فريدة تمزج بين الأصالة والحداثة.