قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التضخم يؤثر على الدول بدرجات متفاوتة، مشيرا إلى أن مصر «تأثرت سلبًا أكثر من دول كثيرة» بعد أن قارب مستوى التضخم 40%.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج «يحدث في مصر»، أن التضخم «أخطر مرض يمكن أن يصيب أي اقتصاد»، لأنه يعني مباشرة «أن الأسعار تزيد والمواطن يئن ويتألم».

وشدد أن الهدف الرئيسي اليوم يتمثل في كيفية السيطرة على هذا «المرض الأساسي»، مؤكدا أن السياسة النقدية الحالية للبنك المركزي «واضحة وتستهدف بكل بوضوح خفض التضخم».

وأكد أن الدولة نجحت في خفض التضخم، قائلا: «هدفنا أن نضع التضخم تحت السيطرة، ونجحنا جدًا في هذا الشأن، وصلنا اليوم إلى 12% من 40%».

ورأى أن «مسألة سعر الصرف أقل أهمية بكثير» بالنسبة إليه، مضيفا أن التقارير والأرقام الصادرة عن البنك المركزي تشير إلى «أننا سنصل إلى 7% إلى 9% خلال العام المقبل».

واعتبر أن تحقيق هذا الهدف سيمثل «إنجازا ونقطة تعادل» للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن اقتصادا بحجم مصر يجب أن يتعايش مع معدلات تضخم تتراوح بين 5% إلى 7%.