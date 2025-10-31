السفير الفرنسي لدى القاهرة: الأولويات العاجلة تشمل الغذاء والماء والمستلزمات الطبية لأهالي غزة

إريك شوفالييه: نأمل في فتح معبر رفح قريبًا لتسهيل عبور الحالات الإنسانية إلى مصر

قال السفير الفرنسي لدى القاهرة، إريك شوفالييه، إنّ الأولويات العاجلة في المرحلة الحالية تتمثل في توفير المياه والغذاء والمستلزمات الضرورية لمواجهة فصل الشتاء، مثل الخيام والملابس الشتوية، إلى جانب الأدوية والمعدات الطبية، دعمًا لأهالي قطاع غزة.

وأوضح السفير، في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الاحتياجات تُعد المرحلة الأولى من الاستجابة الإنسانية، بينما تتركز المرحلة التالية في التعافي المبكر، الذي يتطلب توفير أجهزة الأكسجين، وأجهزة الأشعة، والكراسي المتحركة للمصابين، فضلًا عن المولدات والمعدات اللازمة لإعادة تشغيل الخدمات الحيوية داخل القطاع.

وأشار شوفالييه إلى أن فرنسا تعمل بالتنسيق الوثيق مع مصر لتحقيق هذه الأهداف، موضحًا أن خطة العمل المشتركة بين الجانبين تستند على محورين متكاملين: "الأول هو إيصال المساعدات المباشرة إلى غزة، وتشمل الأدوية والمواد الغذائية والأغطية وغيرها من الإمدادات العاجلة، بينما والثاني يتمثل في دعم الجهود المصرية لمساندة سكان القطاع من خلال تعزيز قدرات النظام الصحي المصري لاستقبال وعلاج المرضى القادمين من غزة".

وأعرب السفير الفرنسي عن أمله في فتح معبر رفح قريبًا، بما يسهم في تسهيل عبور الحالات الإنسانية وضمان استمرار تدفق المساعدات والإمدادات إلى القطاع دون انقطاع.