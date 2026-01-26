 استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بنيران الاحتلال في غزة - بوابة الشروق
الإثنين 26 يناير 2026 8:05 م القاهرة
استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بنيران الاحتلال في غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 26 يناير 2026 - 6:36 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يناير 2026 - 6:36 م

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر، مساء اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بجباليا البلد شمالي مدينة غزة.

وأفادت وكالة "صفا"، باستشهاد المواطن محمد عابد برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي غزة.

وأشارت إلى إصابة مواطن بنيران قنبلة ألقتها مسيرة إسرائيلية على شارع الحجر بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل"، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

