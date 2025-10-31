الأوروبي للآثار البحرية: 131 قطعة من اكتشافاتنا تُعرض في المتحف المصري الكبير

فرانك جوديو: سأكون تحت الماء أثناء الافتتاح.. وسأفكر بفخر في رؤية أعمالنا داخل المتحف

قال فرانك جوديو، رئيس المعهد الأوروبي للآثار البحرية، إن عمله في مصر يمتد منذ عام 1992، مشيرًا إلى أن التعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية أثمر عن إنجازات بارزة في مجال الاكتشافات الأثرية تحت الماء.

وأضاف جوديو، في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فريقه تمكن خلال العقود الماضية من اكتشاف عدد من المدن المصرية الغارقة في البحر المتوسط، من بينها مدينة تونيس الغارقة الواقعة أسفل مياه خليج أبو قير بالإسكندرية، والتي كشفت عن كنوز أثرية مبهرة للعالم.

وأوضح أن 131 قطعة أثرية من الاكتشافات التي أنجزها فريقه ستُعرض ضمن مقتنيات المتحف المصري الكبير، من بينها تمثال الإله حابي، أحد أبرز وأهم كنوز مدينة تونيس الغارقة، مشيرًا إلى أن هذه القطع ظلت في أعماق البحر لأكثر من ألف عام قبل أن ترى النور من جديد.

وأكد جوديو أن إدراج هذه الآثار ضمن معروضات المتحف المصري الكبير يمثل تتويجًا لسنوات طويلة من الجهد العلمي والبحثي في مجال الآثار البحرية.

وأضاف أن الفيديوهات التي توثق عمليات الغوص والبحث عن الآثار في قاع البحر — والمصاحبة حاليًا لعرض مقتنيات المتحف — تجسد الجهود المضنية التي بذلها الغواصون والباحثون لاستكشاف المدينة الغارقة وإنقاذ آثارها، موضحًا أن تلك المشاهد توثق لحظات نادرة من تاريخ الاكتشافات البحرية المصرية التي أدهشت المجتمع العلمي حول العالم.

وقال جوديو: "سأكون تحت الماء خلال حفل الافتتاح، لكنني سأفكر بفخر واعتزاز في تلك اللحظة التي يمر فيها الزوار أمام القطع التي اكتشفناها".

وذكر أن شعوره بالانتماء إلى هذا المشروع الإنساني والعلمي الكبير لا يقل أهمية عن الحضور الفعلي في المتحف، مؤكدًا أن عرض هذه الكنوز المصرية أمام العالم هو رسالة تقدير واحترام للحضارة المصرية القديمة التي لا تزال تبهر البشرية بعمقها وتاريخها حتى اليوم.