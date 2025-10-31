مكتب نتنياهو يعلن تحديد هوية جثماني أسيرين سلمتهما حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، تحديد هوية الجثمانين اللذين تسلمتهما إسرائيل في وقت سابق من قطاع غزة.

وأكد المكتب، في بيان رسمي، أن الجثمانين يعودان للمحتجزين الإسرائيليين عميرام كوبر وساهر باروخ، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة "سما" الفلسطينية.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، سلّمت أمس الخميس جثماني الأسيرين الإسرائيليين اللذين كانا محتجزين لديها في غزة، تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العاشر من الشهر الجاري، رغم خرقه المتكرر من قبل قوات الاحتلال.

وأوضحت "القسام" أنها سلّمت الجثمانين إلى منظمة الصليب الأحمر الدولية عند الساعة الرابعة من مساء الخميس، والتي تولت بدورها نقلهما إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، قال جيش الاحتلال إن طواقم الصليب الأحمر توجهت إلى نقطة التقاء وسط قطاع غزة لتسلم التوابيت التي تضم رفات الأسيرين.