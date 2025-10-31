كشف الفنان الشاب طه دسوقي، عن السبب الحقيقي وراء حماسه للمشاركة في فيلم «السادة الأفاضل» ذي البطولة الجماعية، على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا في مسلسل «ولاد الشمس».

وقال خلال لقاء ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، إن فلسفته تقوم على أن «المشروع هو البطل»، مضيفا أن متعته الحقيقية كمشاهد وفنان تكمن في «اللعبة الجماعية».

وعلق مازحا: «لأ هو اتباع لي إن هو بطولتي فعلًا، اتضحك عليا»، متسائلا كيف يمكنه رفض عمل يضم قامات فنية كبيرة، كالفنان أشرف عبد الباقي، والفنان محمد ممدوح، والكثير من الفنانين، مؤكدا أن «الحدوتة هي البطل».

وشدد أن هذا النوع من الأعمال يُحب أن يشاهده في الأساس، قائلا: «أنا أحب أن أتفرج على عناصر مهمة جدًا في فيلم واحد، كلهم يصنعون لي كمتفرج فيلما متكاملا.. هذا بالنسبة لي قيمة كبيرة جدًا».

ويقدم الفيلم مزيجا من الكوميديا والدراما الاجتماعية، من خلال صراع طريف ينشأ بين عائلتين تنتميان إلى بيئتين مختلفتين إحداهما ريفية والأخرى من القاهرة، وتتقاطع حياتهما بسبب صلة قرابة غير متوقعة، لتبدأ سلسلة من المفارقات المضحكة التي تعكس اختلاف الطبقات.

وبدأ عرض الفيلم في دور السينما 22 أكتوبر، ويضم مجموعة كبيرة من النجوم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا.