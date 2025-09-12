قال الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن القطاع أصبح بمثابة سجن مفتوح يضم زنازين جماعية.

وأضاف في مداخلة له عبر قناة «القاهرة الإخبارية» اليوم، الاحتلال الإسرائيلي يدفع بمئات الآلاف من المواطنين إلى النزوح القسري بفعل القصف المستمر، ليجدوا أنفسهم محاصرين في مناطق محدودة بالمنطقة الوسطى والجنوب، وهي مساحات ضيقة لا تحتمل هذا العدد الضخم من النازحين.

وأوضح أن أوضاع النازحين بالغة القسوة؛ إذ يعيشون بين مياه الصرف الصحي وأكوام النفايات نتيجة تدمير الاحتلال للبنية التحتية، ما حوّل المخيمات إلى بؤر موبوءة، في حين أن الخيام المتهالكة لا تكفي لإيوائهم، ويعاني السكان من نقص حاد في المياه والغذاء والمنظفات، مع انتشار متسارع للأمراض والأوبئة.

وأشار إلى أن أكثر من مليون ومئتي ألف مواطن اضطروا إلى النزوح نحو مناطق غير مجهزة، الأمر الذي ينذر بوقوع إبادة جماعية وتفشٍ واسع للأمراض قد يمتد تأثيره إلى الدول المجاورة.

وأوضح أنَّ المجاعة في غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فيما يواجه الأطفال سوء تغذية حادًا وحرمانًا من أبسط حقوقهم، ويعيشون يوميًا على وقع القصف والانفجارات.

وأكد الدقران أن الاحتلال يستهدف حتى مراكز توزيع المساعدات، حيث يطلق النار على من يحاول الحصول على الغذاء أو الدواء، لافتًا إلى أن كثيرين يعودون إلى خيامهم وهم ينزفون دمًا بعد محاولاتهم جلب احتياجات أسرهم.