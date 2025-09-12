رفض مجلس إدارة النادي الأهلي قرار محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، بعدم الترشح للانتخابات المقبلة.

وكان الخطيب قد أعلن في بيان رسمي رغبته في عدم الترشح لانتخابات النادي المقبلة حيث يسعى لاستكمال رحلة علاجه بعيدا عن الضغوط التي يتعرض لها رئيس النادي في الفترة الماضية.

وجاء نص بيان مجلس الأهلي كالتالي:

طالع مجلس الإدارة البيان الصادر عن محمود الخطيب، الذي تضمن رغبته في الابتعاد عن النادي خلال المرحلة المقبلة بسبب الظروف الصحية التي تحتاج إلى العلاج.

المجلس وهو يثمن رحلة عطاء محمود الخطيب للأهلي على مدار ما يزيد على خمسين عامًا، لاعبًا وعضو مجلس إدارة وأمينًا للصندوق ونائبًا للرئيس ثم رئيسًا للنادي، قدم خلالها تضحيات عديدة، وبذل كل الجهد لرفعة الأهلي وإعلاء رايته، متسلحًا بقيم النادي وتقاليده العريقة.

ويثمن المجلس أيضًا ما تحمله ويتحمله محمود الخطيب من آلام لأجل الوفاء بالعهد والوعد مع جماهير الأهلي وأعضاء جمعيته العمومية، واستكمال النجاحات غير المسبوقة التي يشهدها النادي وفروعه الأربعة على كافة المستويات الرياضية والإنشائية والمالية.

إذ يؤكد المجلس على الحق الكامل لمحمود الخطيب في الحصول على الراحة الكافية وتلقي العلاج في الوقت الذي يناسبه، متمنيًا له الشفاء العاجل، لكن في ذات الوقت، يرفض المجلس ابتعاد محمود الخطيب عن النادي سواء في الوقت الحالي أو اللاحق، لأن الأهلي في حاجة شديدة إلى قيادته لمقاليد الأمور نحو المزيد من الإنجازات، لا سيما وأنه دومًا يضرب المثل والقدوة في التضحية من أجل النادي وأعضائه وجماهيره.