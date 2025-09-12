الأمم المتحدة تعتمد قرارا يؤيد إعلان نيويورك لتنفيذ حل الدولتين بأغلبية 142 دولة رغم معارضة أمريكا وإسرائيل

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا جديدًا بأغلبية واسعة، وذلك خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى المنعقد في نيويورك بين 28 و30 يوليو 2025.

وأعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة معارضتهما الشديدة للقرار قبل التصويت، غير أن ذلك لم يمنع الجمعية من تمريره بأغلبية ساحقة.

وحصل القرار على تأييد 142 دولة، فيما صوتت ضده 10 دول فقط، وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

من جانبها، رحبت دولة فلسطين بالتصويت الجامع بأغلبية الدول على، إقرار واعتماد إعلان نيويورك ومرفقاته، باعتباره مخرجا للمؤتمر الأممي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي تم عقده برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، مشيرا إلى أن هذا القرار هو الأول للجمعية العامة بدورتها الـ80.

وثمنت دولة فلسطين، في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، دور المملكة العربية السعودية وفرنسا على جهودهم في ترؤس المؤتمر الدولي، وما تبعه من جهد مهم لتحويل إعلان نيويورك إلى خطة عمل فعلية بخطوات واضحة على المسارات السياسية والاقتصادية والقانونية والأمنية، بحسب وكالة الانباء والمعلومات القلسطينية وفا.

كما أعربت عن شكرها لجميع الدول التي رعت ودعمت وصوتت لصالح القرار ليصبح إعلان نيويورك وثيقة رسمية أممية.

وطالبت، الدول بتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والضغط على إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، لوقف عدوانها ووقف إطلاق النار وسياسة التجويع التي تستخدمها كسلاح حرب، ومنع التهجير القسري، والإفراج عن الأسرى والرهائن.

وحثت الخارجية، الدول، على تفعيل كل الأدوات لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتحقيق الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد، في مواجهة الجرائم والاستعمار والعدوان.